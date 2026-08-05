В Баку и районах Азербайджана объявлен жёлтый уровень опасности

6 августа в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых регионах объявлен желтый уровень опасности в связи с ожидаемой ветреной погодой.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Национальной службе гидрометеорологии.

Согласно информации, в соответствии с желтым предупреждением в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается северо-западный ветер, а в Нахчыванской АР, Геранбойском, Дашкесанском, Нафталанском, Гобустанском, Гусарском, Хачмазском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Евлахском, Бардинском, Джалилабадском, Билясуварском, Нефтчалинском, Сальянском, Гаджигабульском районах и в Мингячевире - юго-восточный ветер. Скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.