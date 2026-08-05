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Иран и Оман договорились о параметрах нового судоходного маршрута в Ормузском проливе

First News Media19:45 - Сегодня
Иран и Оман договорились о параметрах нового судоходного маршрута в Ормузском проливе

Иран и Оман достигли соглашения по географическим характеристикам судоходного маршрута в Ормузском проливе.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи заявил, что Тегеран и Маскат находятся на завершающем этапе подготовки совместного заявления по достигнутой договоренности, сообщает Al Jazeera.

По его словам, соглашение будет официально объявлено при условии, что «определенные третьи стороны не вмешаются в процесс».

Ранее сообщалось, что страны совместно разрабатывают новый центральный маршрут через Ормузский пролив, который будет отвечать интересам обеих сторон. После его открытия планируется закрытие северного и южного направлений.

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