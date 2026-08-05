Выборы президента УЕФА пройдут в Астане в 2027 году

22 апреля в столице Казахстана состоится 51‑й Конгресс Союза европейских футбольных ассоциаций.

На заседании планируется избрание новых членов исполнительного комитета организации, сообщает Orda.kz со ссылкой на Минтуризма и спорта.

Конгресс является высшим руководящим органом УЕФА. В Астану съедутся представители всех 55 национальных футбольных ассоциаций, президент организации, члены комитета, делегаты ФИФА, европейских лиг, клубных объединений и международных спортивных структур. Все расходы на проведение мероприятия возьмёт на себя УЕФА.

Власти отмечают, что событие станет важным шагом в развитии футбола в Казахстане. В стране обновляют инфраструктуру, развивают детско‑юношеский спорт и реформируют систему управления клубами. На первом этапе коммерциализации 11 команд перешли на модель с участием частных инвесторов, объём вложений превысил 80 млрд тенге ($180 млн). На втором этапе планируется коммерциализация ещё восьми клубов.