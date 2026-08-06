МИД Ирана: Полное открытие Ормузского пролива зависит от позиции США

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что переговоры с Оманом по новому судоходному маршруту в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии.

Как сообщает IRNA, согласованный маршрут будет временным и сможет действовать от двух до четырех месяцев. При этом, по словам Гарибабади, полное открытие Ормузского пролива зависит от позиции США.

Он также подчеркнул, что переговоры по этому вопросу велись исключительно между Ираном и Оманом, без участия Вашингтона. Кроме того, Тегеран получил сигналы о готовности США вернуться к выполнению своих обязательств, однако решение о переходе ко второму этапу соглашения, предусматривающему полное открытие пролива, пока не принято.