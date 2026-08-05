Интервал движения поездов в Бакинском метро сократят до 2 минут

Реализация новых проектов по развитию Бакинского метрополитена позволит сократить интервалы движения поездов, повысить пропускную способность и снизить нагрузку на общественный транспорт.

Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы ЗАО "Бакинский метрополитен" Бахтияр Мамедов.

По его словам, сейчас минимальный интервал движения поездов на "Зеленой" и "Красной" линиях составляет 3 минуты 30 секунд, однако после завершения проектов (по развитию метрополитена - ред.) он сократится до двух минут. Кроме того, на других направлениях будут предусмотрены резервные поезда, что позволит эффективнее регулировать пассажиропоток.

Он также сообщил, что в ближайшие годы планируется построить 10 новых станций метро. Это увеличит возможности пассажироперевозок, снизит нагрузку на наземный транспорт, поможет сократить пробки и повысит мобильность.

По его словам, Бакметрополитен также работает с целью повышения эффективности пассажиропотока на участке "28 Мая" - "Ази Асланов". Сейчас пассажирам, прибывающим на станцию "28 Мая" со стороны станции "Ази Асланов" иногда приходится пропускать один поезд и ждать следующего. После завершения проекта разделений двух линий они смогут добираться до места назначения первым прибывшим поездом.