Джиджи Хадид и Брэдли Купер тайно поженились в Нью-Йорке?

Голливудская пара Джиджи Хадид и Брэдли Купер стала причиной новых слухов о тайной свадьбе после того, как их заметили с кольцами на безымянных пальцах.

По данным Cosmopolitan, церемония могла состояться недавно в Нью-Йорке. Источники издания утверждают, что после предполагаемой свадьбы пара устроила праздничный ужин.

Сообщается, что ранее Брэдли Купер якобы обсуждал свои намерения с матерью Джиджи Хадид Йоландой Хадид и просил ее благословения на дальнейшие отношения.

При этом сами Джиджи Хадид и Брэдли Купер официально не подтверждали информацию о браке. Пара, которая начала встречаться в 2023 году, предпочитает держать личную жизнь в тайне.