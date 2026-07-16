Турция возглавит морские гарантии для Украины

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что в контексте обсуждаемого вопроса о будущих гарантиях безопасности для Украины Анкара согласилась возглавить военно-морскую составляющую этой работы.

"Ранее был поднят вопрос о том, как Турция могла бы потенциально внести вклад [в обеспечение мирного решения]. В настоящее время обсуждается один из важнейших аспектов потенциального мирного соглашения — гарантии безопасности для Украины. Эти гарантии включают в себя сухопутные, морские и воздушные элементы. Турция согласилась возглавить военно-морскую составляющую. По этому вопросу у нас с союзниками есть взаимопонимание. Ведется и плановая работа по этому вопросу с соответствующими союзными военно-морскими силами", — сказал он в Киеве на пресс-конференции с украинским коллегой Андреем Сибигой.

Трансляцию вел МИД Турции в соцсетях.