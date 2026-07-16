В Турции заявили, что работа по вопросу С-400 продолжается

Минобороны Турции сообщило о продолжении определенной работы по теме купленных у России зенитных ракетных комплексов (ЗРС) С-400, но не уточнило, какой именно.

"Работа, связанная с системой противовоздушной и противоракетной обороны С-400, продолжается в многостороннем режиме. О конкретных событиях будет сообщаться общественности по мере развития", - заявил представитель ведомства на брифинге для журналистов в Анкаре. Пояснений о том, что именно подразумевается под такой работой, в министерстве не предоставили.

Проправительственная турецкая газета Hürriyet сообщила на прошлой неделе, что, по имеющимся у нее данным, С-400 перепроданы одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Власти Турции эту информацию официально не подтверждали.

Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию "Ростех") сообщила, что контракт на поставки систем выполнен. После заключения между Турцией и Россией контракта на поставку полкового комплекта С-400 Анкара была исключена из программы США по созданию истребителей F-35.