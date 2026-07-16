Россия и Украина провели обмен телами военнослужащих

Россия и Украина провели новый обмен телами погибших военнослужащих.

Украинской стороне переданы тела 501 погибшего, а России – 31.

Предыдущий обмен телами был произведен в мае этого года. Тогда Россия передала Украине 526 тел погибших военных и получила 41 тело российских бойцов.

Напомним, 29 января состоялся первый в этом году обмен телами между Украиной и Россией. Киеву были переданы тела 1000 погибших бойцов ВСУ, России – тела 38 погибших воинов.

Источник: РИА Новости