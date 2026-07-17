Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали почти за 5 млн долларов - ФОТО

Игровая форма бывшего нападающего сборной Бразилии Пеле с финального матча чемпионата мира 1958 года была продана за $4,88 млн.

Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома Sotheby’s. В финале ЧМ-1958 Бразилия разгромила Швецию (5:2), а 17-летний Пеле отметился двумя голами.

Начало торгов было назначено на 29 июня, а продлились они до 16 июля. Самой дорогой футбольной майкой на данный момент остаётся футболка, принадлежавшая аргентинской легенде мирового футбола Диего Марадоне. В 2022 году её продали на аукционе за $9,28 млн. В ней аргентинец выступал на победном для своей команды чемпионате мира — 1986.