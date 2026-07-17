 Контрабанда под видом личных посылок: как в соцсетях Азербайджана нелегально продают опасные препараты | 1news.az | Новости
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Общество

Контрабанда под видом личных посылок: как в соцсетях Азербайджана нелегально продают опасные препараты

Фаига Мамедова10:45 - Сегодня
Контрабанда под видом личных посылок: как в соцсетях Азербайджана нелегально продают опасные препараты

В составе средств для похудения обнаружены вещества, представляющие серьезную угрозу для здоровья человека.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, об этом на пресс-конференции по итогам первого полугодия заявила заведующая отделом пищевой безопасности Агентства пищевой безопасности Азербайджанской Республики (АПБА) Валида Садыхова.

Она отметила, что в ходе контрольных мероприятий, проведенных АПБА, было выявлено, что на ряде платформ в социальных сетях незаконно выставляются на продажу пищевые продукты, ввезенные в страну для личного пользования или заказанные по почте: «Одна из сфер, где эта тенденция наблюдается наиболее отчетливо, - спортивное питание. Подобная продукция встречается в продаже даже в спортзалах и специализированных магазинах спортивных товаров. Также выявляются случаи незаконной продажи биологически активных добавок к пище (БАД). Еще более тревожным фактором является широкая организация продаж через социальные сети чаев, кофе, шоколада и других аналогичных средств для похудения, ориентированных в основном на женщин».

По ее словам, Агентство отобрало образцы данной продукции и проверило их в лаборатории: «К сожалению, во всех исследованных образцах были обнаружены вещества сибутрамин и силденафил, которые представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Сибутрамин - это активное вещество, использование которого (в том числе в составе лекарственных средств) запрещено во многих странах мира из-за его крайне негативного влияния на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, в составе некоторых паст и шоколадных изделий, предназначенных для мужчин, был обнаружен незаявленный силденафил. В связи с этим Агентство настоятельно рекомендует потребителям не приобретать подобные товары, а в случае их покупки - категорически отказаться от их употребления».

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