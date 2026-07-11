Баскетболистки Азербайджана U20 победили команду Румынии на Евро

11 июля женская сборная Азербайджана U-20 провела свой очередной матч на европейском первенстве в Болгарии.

Соперником азербайджанского коллектива в борьбе за 9–14-е места стала сборная Румынии. Игра, начавшаяся в 16:15 по бакинскому времени, завершилась уверенной победой сборной Азербайджана со счетом 64:50. Напомним, что в предыдущем туре на этой стадии турнира азербайджанские баскетболистки обыграли команду Боснии и Герцеговины в напряженном матче со счетом 75:71.

Свой заключительный поединок на чемпионате Европы подопечные проведут 12 июля. Соперником азербайджанской команды станет сборная Швейцарии, встреча начнется в 19:00 по бакинскому времени. В случае победы над швейцарскими сверстницами женская сборная Азербайджана завершит текущий чемпионат Европы на итоговом 10-м месте.

Источник: İdman.Biz