Оплачивать газ в Азербайджане станет проще: для потребителей ввели важное новшество
В систему оплаты за потребленный природный газ внедряется новшество.
Как сообщает Oxu.Az, теперь производить оплату можно будет через POS-терминалы.
Так, стоимость использованного газа и фиксированный тариф можно будет оплатить через банки, почтовые отделения, POS-терминалы, электронные платежные системы, в том числе через интернет или безналичным расчетом.
Отметим, что ранее оплату за газ можно было произвести только в отделениях банков или почты.
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