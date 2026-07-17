Оплачивать газ в Азербайджане станет проще: для потребителей ввели важное новшество

В систему оплаты за потребленный природный газ внедряется новшество.

Как сообщает Oxu.Az, теперь производить оплату можно будет через POS-терминалы.

Так, стоимость использованного газа и фиксированный тариф можно будет оплатить через банки, почтовые отделения, POS-терминалы, электронные платежные системы, в том числе через интернет или безналичным расчетом.

Отметим, что ранее оплату за газ можно было произвести только в отделениях банков или почты.