«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Азербайджанский «Сабах» продолжает борьбу в Лиге чемпионов УЕФА. В ответном матче первого квалификационного раунда команда Валдаса Дамбраускаса на выезде обыграла валлийский «Нью-Сейнтс» со счетом 2:1.

Встреча на стадионе «Парк Холл» началась с преимущества гостей. На 28-й минуте счет открыл Джой-Ланс Миккельс, а незадолго до перерыва Рахман Дашдамиров удвоил преимущество «Сабаха». Хозяева сумели ответить лишь одним мячом — на 89-й минуте отличился Джошуа Лок.

Благодаря победам в обоих матчах (2:0 дома и 2:1 в гостях) азербайджанский клуб выиграл противостояние с общим счетом 4:1 и вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов, где его соперником станет финский «КуПС».

21:44

В рамках первого квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА началась ответная встреча между азербайджанским «Сабахом» и валлийским ТНС.

Матч проходит на стадионе «Парк Холл».

В первой игре, состоявшейся на Bank Respublika Arena в Масазыре, «Сабах» одержал победу со счетом 2:0, получив преимущество перед ответным поединком.