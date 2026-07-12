В Баку стартовал второй круг лиги по човгану

В Баку завершились матчи стартового тура второго круга Профессиональной лиги по човгану. Поединки, организованные Федерацией конного спорта Азербайджана, проходили 10–11 июля на базе Бинагадинском конноспортивного центра.

В рамках первого поединка тура на поле сошлись коллективы «Шамахы» и «Зафар». Противостояние завершилось минимальной победой представителей «Шамахы» со счетом 1:0.

В этот же игровой день, 10 июля, был зафиксирован еще один сухой результат: Embawood уверенно переиграл соперников из команды «Омар» со счетом 3:0. На следующие сутки Buta Golden и Elite разошлись миром, так и не сумев открыть счет в матче, который завершился нулевой ничьей.

Самый результативный и крупный счет тура был зарегистрирован в противостоянии между «Серхедчи» и «Атиллой» — «Серхедчи» нанес сопернику разгромное поражение, отправив в его ворота семь безответных мячей (7:0). Программа игрового дня закрылась встречей команд «Хазар» и «Полад», где убедительную победу со счетом 6:0 праздновал «Полад». Всего в Профессиональной лиге по човгану ведут борьбу 10 команд. Проведение матчей следующего тура второго круга запланировано на 24–25 июля.

Источник: İdman.Biz