Wizz Air запускает прямые рейсы из Баку в Братиславу

С октября текущего года авиакомпания Wizz Air запустит прямые рейсы по маршруту Баку - Братислава.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в пресс-службе Международного аэропорта Гейдар Алиев.

Было отмечено, что Международный аэропорт Гейдар Алиев последовательно расширяет свою международную маршрутную сеть, создавая для пассажиров больше возможностей выбора и делая путешествия более доступными. Подчеркивается, что в настоящее время около половины авиакомпаний, выполняющих рейсы из бакинского аэропорта, работают по лоукост- и гибридной бизнес-модели.

«На сегодняшний день около 20 лоукостеров и гибридных авиакомпаний выполняют прямые рейсы из Баку более чем по 20 международным направлениям. Благодаря таким перевозчикам, как Wizz Air, Pegasus Airlines, Air Arabia, flydubai, flynas и другие, пассажиры могут путешествовать в Будапешт, Рим, Стамбул, Ташкент, Дубай, Шарджу, Анталью, Актау и другие города. Различные тарифные сетки и гибкое расписание рейсов позволяют подобрать оптимальный вариант под любой бюджет и любые цели поездки.

В 2026 году маршрутная сеть продолжила расширяться за счет новых направлений. Так, авиакомпания FLYONE Asia начала выполнять регулярные рейсы в Ташкент, а FLYONE - в Кишинёв. Кроме того, с октября текущего года Wizz Air запустит прямые рейсы по маршруту Баку - Братислава.

Привлечение новых авиакомпаний и открытие новых маршрутов является частью последовательной стратегии развития Международного аэропорта Гейдар Алиев, направленной на расширение международных связей.

Это не только предоставляет пассажирам более широкий выбор направлений и тарифов, но и способствует укреплению позиций Азербайджана в глобальной сети воздушного транспорт», - говорится в сообщении.