Грозы в регионах и порывистый ветер в Баку: фактическая погода

В Азербайджане погода наблюдалась преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах временами шли дожди и гремели грозы.

Как сообщает 1news.az, об этом говорится в сводке Национальной службы гидрометеорологии по состоянию на 9:00 17 июля.

Количество выпавших осадков в Гяндже составило 11 мм, в Шамкире, Сарыбаше (Гах), Балакяне и Огузе - 4 мм, в Шеки - 2 мм, в Загатале, Шахдаге, Нафталане, Гёйгёле, Тертере, Кяльбаджаре, Лачине, Губадлы и Шуше - 1 мм.

16 июля местами дул северо-западный ветер, максимальная скорость которого в Баку, на Абшеронском полуострове, а также в Мингячевире достигала 21 м/с, в Гяндже - 20 м/с, в Джульфе - 19 м/с.