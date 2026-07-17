На пересечении этих проспектов модернизировали светофоры - ВИДЕО

В целях повышения безопасности участников дорожного движения на пересечении проспектов Зии Буниятова и Ататюрка в Наримановском районе столицы были модернизированы действующие светофорные объекты.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Центре интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел (МВД).

Было отмечено, что в рамках работ, проведенных центром, на перекрестке были установлены две новые пешеходные стойки и пешеходные светофоры. Кроме того, на уже имеющихся опорах смонтировали и ввели в эксплуатацию две дополнительные пешеходные секции.

Установка новых пешеходных светофоров обеспечила более безопасный и удобный переход для пешеходов между парками Ататюрка и имени Айны Султановой, а также от парка к другим объектам.