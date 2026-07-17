В Ханкенди произошел пожар в жилом доме.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было отмечено, что на горячую линию ведомства "112" поступила информация о возгорании строения в городе Ханкенди.

Пожарные оперативно потушили огонь, не дав ему распространиться на большую площадь.

В результате пожара сгорели горючие конструкции двухэтажного строения общей площадью 300 кв. м, двух прилегающих к нему одноэтажных строений площадью 250 кв. м каждое, а также еще одного одноэтажного строения общей площадью 200 кв. м.

Другие близлежащие строения были защищены от огня.