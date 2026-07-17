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В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

First News Media11:05 - Сегодня
В Уганде в ДТП со школьным автобусом погибли 20 детей

В Уганде автобус со школьниками, возвращавшимися с экскурсии, слетел с дороги.

При аварии погибли 20 детей и один взрослый. Еще трое взрослых и несколько детей получили травмы.

Об этом сообщила пресс-служба полиции страны.
Автобус с учащимися столичной начальной школы им. короля Давида возвращался с экскурсии к водопаду Сипи в районе Капчорва.

По предварительным данным, около 20:00 мск недалеко от деревни Чеквати водитель автобуса не справился с управлением и слетел с дороги. Транспортное средство врезалось в большой камень и перевернулось.
Полиция опубликовала фотографию сильно поврежденного и перевернутого автобуса. Пострадавших доставили в общую больницу города Капчорва и региональную больницу в Мбале, отмечается в публикации.

Полиция продолжает расследование причин аварии. Личность водителя пока не установлена.

Источник: Коммерсант

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