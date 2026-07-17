Шеф ЦРУ: российский солдат на войне в Украине живет в среднем 30 минут

Российские новобранцы в среднем погибают через 20-30 минут после прибытия на войну в Украине, заявил Джон Рэтклифф, директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ), на Саммите по обороне и инновациям в американском штате Пенсильвания в среду, 15 июля.

«Наши разведданные согласуются с некоторыми сообщениями из открытых источников, которые вы могли видеть в Украине», - отметил Рэтклифф. По его словам, солдатам труднее выживать потому, что «беспилотники с искусственным интеллектом стали специализированными и недорогими машинами для убийств».

Рэтклифф отметил, что осваивание Украиной новых технологий стало «мощным фактором, уравнивающим шансы», и привело к падению темпов продвижения российской армии.

Между тем, аналитики вашингтонского аналитического центра CSIS (Center for Strategic and International Studies) утверждают, что российская армия в 2026 году стала терять в восемь раз больше военнослужащих, чем Вооруженные силы Украины (ВСУ).

В целом с начала полномасштабной войны в феврале 2022 года убитыми, ранеными или пропавшими без вести числятся около 2 млн военнослужащих - из них 1,4 млн приходится на российскую сторону, отмечается в исследовании организации.

Если соотношение потерь России и Украины большую часть времени составляло 2:1 или 3:1, то в первой половине 2026 года оно, по оценкам, выросло до 8:1. По некоторым данным, более 90% российских потерь приходится именно на удары беспилотников, а не на прямые боестолкновения.

Источник: DW