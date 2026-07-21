Дом братьев Рыльских в Баку: архитектура, история и художественный образ

Дом братьев Рыльских — выдающийся памятник архитектуры начала XX века, построенный в 1912 году по заказу польских нефтепромышленников братьев Рыльских. Автором проекта выступил известный архитектор Иосиф Плошко, чьё творчество оставило заметный след в формировании облика Баку.

Здание расположено по адресу: Юсифа Мамедалиева 11, в исторической части города, где сосредоточены яркие образцы архитектуры того периода.

Сооружение не только отражает уровень архитектурной мысли своего времени, но и свидетельствует о культурных и экономических связях Баку с европейскими странами в эпоху нефтяного бума. Переходя к архитектурному решению здания, следует отметить, что его облик отличается продуманной композицией и богатством художественных деталей, формирующих целостное и выразительное восприятие фасада и пространственной структуры.

Архитектурный облик здания представляет собой выразительный пример гармоничного синтеза европейских и восточных архитектурных традиций, получивших широкое распространение в застройке Баку начала XX века. Композиция главного фасада решена на принципах строгой симметрии, что придаёт сооружению ощущение уравновешенности, монументальности и композиционной завершённости. Здание представляет собой крупный четырёхэтажный объём с высоким цоколем и подвальным этажом, что усиливает его визуальную значимость в городской среде.

Основу фасадной композиции составляет центральная вертикальная ось, на которой сосредоточен главный архитектурный акцент — масштабный эркер, охватывающий два средних этажа. Его решение построено на контрасте форм и пластики: на втором этаже расположен закрытый эркер с оконными проёмами, заключёнными в арочные обрамления, тогда как на третьем уровне он раскрывается в виде лёгкой ажурной лоджии с аркадой на колоннах мавританского характера. Такое развитие формы создаёт выразительный переход от более замкнутого объёма к открытой пространственной структуре, усиливая глубину фасада и его художественную динамику.

Архитектурное решение эркера демонстрирует влияние восточной эстетики, проявляющееся в тонкости пропорций и изяществе декоративных приёмов. Оконные проёмы второго этажа помещены в вытянутые вертикальные рамки, украшенные орнаментальными мотивами, а под арками размещены трёхчетвертные колонны с традиционно трактованными капителями. Переход к лоджии подчеркнут сдержанной профилированной тягой, над которой проходит сталактитовый пояс, служащий опорой для балкона с римскими решётками. Завершение фасада акцентировано развитым карнизом со сталактитовыми элементами и зубчатым парапетом с мерлонами, придающими силуэту здания пластичность и выразительность.

По обе стороны от центрального эркера фасад организован ритмом глубоко посаженных оконных проёмов, различающихся по форме в зависимости от уровня: на втором этаже используются подковообразные арки, тогда как на третьем — стрельчатые, что усиливает вертикальное членение и придаёт композиции дополнительную ритмическую сложность. Поверхность стен трактована как относительно цельная плоскость, оживлённая неглубокими нишами, которые выступают важными композиционными элементами, не разрушая общей целостности фасада.

Особое внимание уделено декоративному оформлению. Каменная резьба с геометрическими орнаментами органично дополняет архитектурную структуру, подчёркивая высокий уровень мастерства зодчих. Парадные входы решены в виде выразительных порталов с профилированными наличниками и арочными завершениями. Почти полукруглые арки порталов заключены в прямоугольные обрамления и украшены геометрическим орнаментом, перекликающимся с рисунком резных деревянных дверей. Дверные полотна, как важный элемент входной композиции, выполнены с использованием богатой художественной резьбы и расчленены на отдельные декоративные элементы, согласованные с каменным оформлением порталов. В отдельных случаях применяются металлические ажурные решётки, усиливающие декоративную выразительность.

Фасад облицован светлым камнем известняком, характерным для исторической архитектуры Баку, что придаёт зданию благородную сдержанность и подчёркивает качество обработки материалов. При всём богатстве декоративного убранства композиция не перегружена: все элементы подчинены единому художественному замыслу и находятся в чётком пропорциональном соотношении. Мягкость архитектурных форм, изящество линий наличников, ритмика оконных проёмов и пластика эркеров формируют цельный и гармоничный образ.

Здание представляет собой пример национально-романтического направления в архитектуре, в котором восточно-мусульманские мотивы переосмыслены средствами профессиональной архитектурной школы. Благодаря продуманной композиции, тонкой работе с формой и декором, сооружение воспринимается одновременно величественным и изящным, оставаясь одним из выразительных образцов исторической архитектуры Баку и сохраняя свою художественную и культурную значимость до настоящего времени.

Интерьеры здания отличаются изысканным художественным оформлением: они украшены лепным декором, выполненным с тонким чувством пластики и вниманием к деталям, что усиливает общее впечатление целостности архитектурного образа.

Важно отметить, что в 1919 году, в период Азербайджанской Демократической Республики, в этом здании располагалось первое польское дипломатическое представительство, которое возглавлял Стефан Рыльский. Постановлением Кабинет министров Азербайджанской Республики № 132 от 2 августа 2001 года здание взято под государственную охрану и включено в список памятников архитектуры, что закрепляет его статус как ценного объекта национального наследия. Это сооружение по праву можно считать ярким шедевром архитектуры, в котором гармонично сочетаются художественная выразительность и историческая глубина. Оно остаётся значимой частью культурного облика города, продолжая сохранять свою эстетическую и историческую ценность.

Автор Вахид Шукюров