Meta регистрируется в налоговой системе Азербайджана

Компания Meta проходит налоговую регистрацию в Азербайджане.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Oxu.Az, об этом заявил техноблогер Фарид Пардашунас.

По его словам, теперь рекламодатели смогут указывать свой VÖEN (ИНН - идентификационный номер налогоплательщика - ред.) в рекламных аккаунтах. Это позволит избежать удержания с банковских карт дополнительного 18%-ного налога на добавленную стоимость (НДС), а также двойного налогообложения.

"То есть Meta становится налогоплательщиком в Азербайджане", - отметил он.