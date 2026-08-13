В эти дни в Азербайджане ожидается сильный ветер 

В Азербайджане объявлено желтое предупреждение в связи с сильным ветром.

Национальная гидрометеорологическая служба объявила желтое предупреждение в связи с ожидаемой 14–15 августа в ряде регионов ветреной погодой.

В соответствии с желтым уровнем предупреждения, в Нахчыванской АР, Джебраиле, Нафталане, Физули, Мингячевире, Джалилабаде, Билясуваре, Геранбое, Бейлагане, Ширване, Сальяне, Гобустане, Сабирабаде, Нефтчале, Гаджигабуле, Хачмазе, Сиязане, Шабране, Губе, Хызы и Гусаре ожидается северо-западный ветер. Скорость ветра составит 13,9–20,7 м/с.