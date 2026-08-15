Два семейных конфликта за день в Хачмазе: сыновья получили ножевые ранения от своих отцов

В Хачмазском районе за один день произошли два семейных конфликта, в результате которых отцы нанесли ножевые ранения своим сыновьям.

Оба пострадавших были доставлены в больницу.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на Bizim.media, один из случаев произошел в городе Хачмаз. 51-летний Ильгар Мусаев в ходе личной ссоры с 22-летним сыном Мурадом Мусаевым нанес ему удар кухонным ножом в область правой почки.

Молодого человека с колото-резаной раной немедленно доставили в центральную районную больницу. В ходе разбирательства выяснилось, что отец причинил легкий вред здоровью сына.

Еще один семейный конфликт произошел в селе Гадашоба. 40-летний Самеддин Шиханов нанес ножевое ранение в область правой руки своему 18-летнему сыну Джейхуну Шиханову.

Пострадавшего сразу же доставили в больницу.

Врачи оказали обоим раненым первую медицинскую помощь. Их состояние оценивается как нормальное.

По обоим фактам в следственном отделе районного отдела полиции начато расследование. И.Мусаев и С.Шиханов задержаны сотрудниками полиции.