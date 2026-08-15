Интервал движения поездов на Красной линии Бакинского метро составит максимум 2 минуты

После завершения в 2028 году строительства новой инфраструктуры депо в «Бакинском метрополитене» предусматривается сокращение интервала между поездами на Красной линии максимум до 2 минут.

Об этом АЗЕРТАДЖ сообщил руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.

По его словам, это станет важным этапом в снижении пассажирской загруженности Бакинского метро и обеспечении минимальных интервалов, которые считаются необходимыми для крупных городов в мировой практике.

«В 2028 году будут завершены предусмотренные работы по строительству депо в направлении «Ичеришехер», после чего на Красной линии будут завершены работы по обеспечению минимальных интервалов, необходимых в соответствии с мировой практикой и для растущих городов. То есть минимальный интервал составит максимум 2 минуты», — отметил Бахтияр Мамедов.

Он сообщил, что в будущем также станет возможным значительное сокращение интервала на Зеленой линии.

«После строительства двух станций за станцией «Хатаи» на Зеленой линии и обеспечения данного направления инфраструктурой депо максимальный интервал составит 3 минуты», — подчеркнул представитель ЗАО.

Бахтияр Мамедов отметил, что эти изменения будут способствовать более эффективному удовлетворению пассажирского спроса, что является одним из основных приоритетов Бакинского метрополитена на предстоящий период: «Одним словом, основной задачей Бакинского метрополитена в предстоящий период является сокращение интервалов и загруженности с учетом пассажирского спроса».

По словам представителя ЗАО, в соответствии с государственной программой строительство 10 новых станций и создание переходов между линиями обеспечат полную интеграцию всех линий Бакинского метро между собой.

«Под землей будет создано достаточно направлений для передвижения наших пассажиров из центра города в его окрестности. То есть пассажир сам начнет выбирать маршрут», — сказал Бахтияр Мамедов.

Он подчеркнул, что это станет одним из важных проектов с точки зрения повышения комфорта пассажиров в транспортной системе Баку.