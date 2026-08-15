Иран ответил на заявление Трампа о планах объявить Ормузский пролив территорией США

Иран не намерен уступать контроль над Ормузским проливом под давлением или угрозами со стороны Вашингтона.

Об этом заявил заместитель главы МИД республики Казем Гарибабади, комментируя слова президента США Дональда Трампа о намерении объявить стратегически важный водный путь американской территорией.

По словам Гарибабади, Тегеран невозможно запугать угрозами или демонстрацией силы. Он подчеркнул, что решение об открытии или закрытии Ормузского пролива может принимать только Иран, передает Reuters.

Ситуация резко ухудшилась после того, как американский президент объявил, что соглашение о прекращении огня с Ираном, достигнутое 18 июня, больше не действует.

Вслед за этим американские военные нанесли серию ударов по объектам на территории Ирана. Центральное командование США заявило, что операция стала ответом на действия против гражданских судов, проходящих через Ормузский пролив.

Тегеран ответил ударами по американским военным базам в нескольких странах Ближнего Востока и обвинил Вашингтон в нарушении договоренностей о прекращении боевых действий.

Ормузский пролив остается одной из ключевых точек нынешнего противостояния. Через него проходят важнейшие маршруты поставок нефти и газа из стран Персидского залива, поэтому любое дальнейшее обострение вокруг водного пути создает риски для международного судоходства и мирового энергетического рынка.