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Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм

First News Media15:40 - Сегодня
Новым премьером Великобритании станет Энди Бернэм

Энди Бернэм стал новым лидером Лейбористской партии Великобритании.

Об этом объявила на специальной конференции правящей в Соединенном Королевстве партии глава ее Национального исполнительного комитета Шабана Махмуд. Трансляцию ведет в прямом эфире телеканал Sky

С учетом того, что лейбористы находятся у власти, 56-летний политик займет пост премьер-министра, который ранее решил покинуть Кир Стармер. Смена лидеров на Даунинг-стрит запланирована на 20 июля.

Период выдвижения кандидатов на пост лидера Лейбористской партии завершился 15 июля, но никто, кроме бывшего мэра Большого Манчестера Бернэма, свою кандидатуру не выставил. Политика поддержали 369 из 403 депутатов-лейбористов и все аффилированные с партией профсоюзы. Таким образом, он стал лидером Лейбористской партии на безальтернативной основе, или, как это называют британские СМИ, был "коронован" на этот пост.

Помимо Бернэма, на пост лидера лейбористов была номинирована депутат Кэтрин Уэст. Сама она не выставляла свою кандидатуру, однако парламентарий Нил Койл единолично внес ее фамилию в бюллетень. Уэст была одним из наиболее громких критиков премьер-министра Великобритании Кира Стармера среди лейбористов в последние месяцы.

"Один кандидат получил 379 номинаций. Преодолев установленный порог в 20% голосов парламентской фракции Лейбористской партии, он получил право перейти к следующему этапу процедуры. Другой кандидат получил одну номинацию и не отвечает требованиям для участия в следующем этапе. Среди аффилированных профсоюзов и социалистических обществ единственный кандидат, отвечающий установленным требованиям, получил в общей сложности 23 номинации. В их число вошли номинации от всех 11 профсоюзов", - сообщила Махмуд.

"Для меня большая честь объявить, что должным образом избранным лидером Лейбористской партии стал Энди Бернэм", - завершила она свою речь под аплодисменты зала.

Истчоник: ТАСС

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