Появилось видео покушения на украинского олигарха Ермолаева и его семью - ВИДЕО

Специалистам СБУ удалось восстановить ключевое доказательство покушения на украинского олигарха Вадима Ермолаева в Монако.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генерального прокурора Руслана Кравченко.

Речь идет о видеозаписи с камеры наблюдения, которую исполнители преступления заранее установили недалеко от места покушения. Организаторы преступления планировали использовать это видео в качестве подтверждения выполнения заказа.

Злоумышленники пытались уничтожить эту запись, чтобы скрыть следы, однако специалистам СБУ удалось ее восстановить.

"Благодарю оперативных работников СБУ, Национальной полиции, следователей и прокуроров за профессиональную и слаженную работу", - подчеркнул генпрокурор.

По словам Кравченко, в настоящее время по делу продолжаются неотложные следственные и процессуальные действия. Правоохранители работают над сбором новых доказательств, установлением всех обстоятельств покушения, определением роли каждого участника и привлечением виновных к ответственности.

Генпрокурор заверил, что ни одно доказательство "не останется без внимания следствия".

Напомним, вечером 29 июня в Монако произошел взрыв, в результате которого пострадали бизнесмен Ермолаев и члены его семьи.