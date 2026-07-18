США и Иран отчитались о ночных ударах друг по другу - ВИДЕО

Американские войска завершили нанесение ударов по Ирану, которые продолжались седьмую ночь подряд, говорится в сообщении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM).

Согласно CENTCOM, в ходе последней серии ударов были поражены объекты наблюдения, военно-логистическая инфраструктура, подземные склады оружия и морские объекты. Помимо прочих средств, американские силы задействовали истребительную авиацию, беспилотные летательные аппараты и военные корабли.

«CENTCOM продолжает привлекать Иран к ответственности по указанию Главнокомандующего, полностью обеспечивая соблюдение морской блокады иранских портов. Более 50 000 американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке, сохраняя бдительность, высокую боевую эффективность и готовность», — подчеркивается в сообщении.

В свою очередь иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявляет об «уничтожении» в ходе ночных ударов в рамках 19-й волны операции «Наср 2» причала для заправки топливом кораблей американского флота в Кувейте, авиабазу в Бахрейне, центра обработки разведданных и центра радиосвязи, пишет агентство Fars.