На базе отдыха в Ставрополье отравились 80 человек

На базе отдыха, расположенной на водохранилище Волчьи Ворота около села Новоселицкого в Ставропольском крае России, 80 человек обратились за медицинской помощью с признаками кишечной инфекции.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на правоохранительные органы региона.

"За медпомощью обратились 80 человек, из них 40 человек — в Новоселицкую больницу", — сказал собеседник агентства.

По его словам, девять человек были госпитализированы в Новоселицком округе, среди них двое детей.

"На данный момент в округе в больнице остаются 5 человек, детей среди них нет", — добавили в правоохранительных органах.

Гостиничный комплекс в соцсетях сообщил, что приостановил прием гостей в связи с зарегистрированными случаями обращения с симптомами острого кишечного расстройства.

Проводится санитарно-эпидемиологическое расследование для установления причин произошедшего.

Источник: Report