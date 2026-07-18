Пожар в многоэтажке Хырдалана ликвидирован - ВИДЕО

На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) поступило сообщение о возгорании в многоэтажном жилом доме, расположенном в городе Хырдалан Абшеронского района.

Как сообщили в МЧС, на место происшествия были незамедлительно направлены силы Государственной службы пожарной охраны и Службы спасения особого риска ведомства.

Благодаря оперативному вмешательству и четким действиям пожарных распространение огня удалось вовремя предотвратить. Возгорание было локализовано и полностью ликвидировано в короткие сроки, предотвратив материальный ущерб соседним помещениям.

Источник: Report