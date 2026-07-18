Иран обвинил Совбез ООН в бездействии перед преступлениями США

Совет Безопасности ООН бездействует, в то время как США совершают военные преступления, атакуя объекты гражданской инфраструктуры в Иране.

Об этом говорится в письме, которое постпред исламской республики при ООН Амир Саид Иравани 17 июля направил на имя генерального секретаря и председателя Совета Безопасности всемирной организации. «К сожалению, вследствие продолжающегося бездействия Совета безопасности США совершают новые акты агрессии и военные преступления против иранского народа, грубо нарушая Устав ООН и международное право, в частности международное гуманитарное право», — говорится в письме.

Иранский дипломат подчеркнул, что США «намеренно наносят удары по мирному населению и гражданским объектам», включая мосты и железные дороги. «Иран вновь призывает Совет Безопасности выполнить свое главное обязательство по поддержанию международного мира и безопасности, согласно Уставу, и немедленно принять меры, которые положат конец агрессии со стороны США и обеспечат привлечение США к ответственности за все грубые нарушения», — отмечается в документе.

Источник: ТАСС