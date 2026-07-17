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Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении Азербайджана

First News Media00:20 - Сегодня
Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении Азербайджана

Американский политический консультант, генеральный директор Henry PR USA, сооснователь Red Presswire, советник по внешней политике конгрессмена Абрахама Хамаде и комментатор Newsmax Брайан Лейб призвал отменить действие 907-й поправки к Закону «О поддержке свободы» в отношении Азербайджана.

Соответствующее заявление Лейб опубликовал на своей странице в социальной сети X.

«Необходимо отменить 907-ю поправку к Закону "О поддержке свободы" 1992 года и начать поставки американских истребителей нашему стабильному и надёжному союзнику — Азербайджану», — написал он.

 

 

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