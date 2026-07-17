Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении Азербайджана
Американский политический консультант, генеральный директор Henry PR USA, сооснователь Red Presswire, советник по внешней политике конгрессмена Абрахама Хамаде и комментатор Newsmax Брайан Лейб призвал отменить действие 907-й поправки к Закону «О поддержке свободы» в отношении Азербайджана.
Соответствующее заявление Лейб опубликовал на своей странице в социальной сети X.
«Необходимо отменить 907-ю поправку к Закону "О поддержке свободы" 1992 года и начать поставки американских истребителей нашему стабильному и надёжному союзнику — Азербайджану», — написал он.
🔴BREAKING
🇦🇿Azerbaijani Air Force pilots conduct combat training flights with JF-17C, Su-25ML and L-39 aircraft pic.twitter.com/ULzhXrF8w8 — Operativ Media (@operativmedia) July 17, 2026