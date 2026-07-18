Экс-советник шефа Пентагона раскрыл число погибших американских солдат на Ближнем Востоке
На данный момент подтверждена гибель 14 американских военнослужащих на Ближнем Востоке.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Х бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор.
UPDATE: 14 Americans soldiers now confirmed KILLED in the Middle East. https://t.co/wp9nh55hOl— Douglas Macgregor (@DougAMacgregor) July 18, 2026
Он отметил, что по состоянию на середину июля как минимум 370 военнослужащих США получили ранения.
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