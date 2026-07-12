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Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

First News Media11:22 - Сегодня
Стали известны личности всех пострадавших в автобусной аварии в Гаджигабуле - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Установлены личности всех пострадавших в результате аварии с пассажирским автобусом в Гаджигабуле.

В ДТП пострадали Тимур Юсиф оглу Гурбанзаде, Вафа Нариман гызы Гурбанова (1989 г.р.), Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде (2011 г.р.), Махир Илудул оглу Келяшов (1968 г.р.), Рашид Расул оглу Мамедов (2003 г.р.), Севиль Абдулсалам гызы Алиева (1965 г.р.), Сабина Османова (2004 г.р.), Мамедали Мустафа оглу Вагабов (1967 г.р.), Ниджат Габиль оглу Забитли (1994 г.р.), Юсиф Сулейман оглу Гурбанов (1985 г.р.), Мухаммед Махир оглу Келяшов (2008 г.р.), Сархан Руслан оглу Гасанли (1999 г.р.), Даньял Ибрагим оглу Занутальски (2003 г.р.), Фарах Мамедзахид гызы Миканаяева (1989 г.р.), Сабина Паша гызы Османова (2004 г.р.), Даджиля Фазаил гызы Халилова (2007 г.р.), Нурлан Надир оглу Омаров (1998 г.р.), Зюмрюд Мухаммед гызы Гасилова (1971 г.р.), Рамазан Назим оглу Мамедов (1965 г.р.), Фируз Эльвин оглу Балаев (2017 г.р.) и Нигяр Орхан гызы Микамаева (2016 г.р.).

Пострадавшие были доставлены с места происшествия бригадами скорой медицинской помощи в центральные районные больницы Ширвана и Гаджигабула.

По данному факту проводится расследование.

В свою очередь Государственное управление дорожной полиции также распространило информацию об аварии с автобусом, произошедшей в Гаджигабуле.

Как сообщили в управлении, ДТП произошло 12 июля в 05:15 на 132-м километре автодороги Баку–Газах–государственная граница с Грузией, проходящем через поселок Муган Гаджигабульского района.

Автобус марки Yutong под управлением Рамиля Билала оглу Алгышова потерял управление, сначала врезался в бетонное ограждение на левой стороне дороги, после чего перевернулся.

В результате происшествия, по данным Государственной дорожной полиции, травмы получили два человека - Сабина Паша кызы Османова и Айхан Юсиф оглу Гурбанзаде.

По факту проводится расследование.

10:50

Стали известны личности некоторых пострадавших в результате аварии пассажирского автобуса в Гаджигабульском районе.

В аварии пострадали жители Загатальского района: Сабина Паша гызы Османова (2004 г.р.), Даджиля Фазаил гызы Халилова (2007 г.р.), Нурлан Надир оглу Омаров (1998 г.р.), Зюмрюд Мухаммед гызы Гасилова (1971 г.р.) и Рамазан Назим оглу Мамедов (1965 г.р.).

Кроме того, травмы получили житель города Сумгайыт Фируз Эльвин оглу Балаев (2017 г.р.) и жительница города Баку Нигяр Орхан гызы Микамаева (2016 г.р.).

Пострадавшие были доставлены в Центральную районную больницу Гаджигабула, остальные - в Центральную городскую больницу Ширвана.

По данному факту проводится расследование.


10:40
В Гаджигабуле в результате дорожно-транспортного происшествия пострадал 21 человек.

 

Инцидент произошел на участке автодороги Баку–Газах, проходящем через село Муган Гаджигабульского района.

Так, пассажирский автобус, следовавший по маршруту Загатала–Баку, перевернулся. В результате аварии 21 человек получил травмы различной степени тяжести. Семеро пострадавших были доставлены в Гаджигабульскую центральную районную больницу, еще 14 человек — в Центральную городскую больницу Ширвана.

В настоящее время устанавливаются личности пострадавших. По факту проводится расследование.
Источник: Report

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