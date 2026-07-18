 ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg | 1news.az | Новости
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ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg

First News Media10:25 - Сегодня
ФИФА исключила перенос финала ЧМ‑2026 на фоне лесных пожаров — Bloomberg

ФИФА подтвердила, что не намерена переносить финальный матч чемпионата мира 2026 года, несмотря на задымление в районе Нью‑Йорка и Нью‑Джерси из‑за лесных пожаров в Канаде, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось о возможном переносе финала, в котором должны встретиться сборные Испании и Аргентины, но это не соответствует текущей позиции федерации.

В ФИФА подчёркивают, что при наличии угрозы здоровью участников турнира действуют утверждённые протоколы — они позволяют оперативно оценить обстановку и принять решение о корректировке формата проведения матчей.

По данным источника, позиция ФИФА остаётся неизменной: финал ЧМ‑2026 не планируется переносить. Матч Испания — Аргентина состоится 19 июля на стадионе в Нью‑Джерси (США), начало — в 23:00 по бакинскому времени.

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