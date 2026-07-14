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Общество

В Азербайджане возбуждено дело в отношении компании — владельца платформы Temu

First News Media18:45 - Сегодня
В Азербайджане возбуждено дело в отношении компании — владельца платформы Temu

Государственное агентство по антимонопольному контролю и надзору за потребительским рынком возбудило дело в отношении компании PDD Holdings, владельца платформы электронной торговли Temu, по признакам нарушения законодательства о конкуренции.

Об этом говорится в сообщении Антимонопольного агентства и Государственного агентства по надзору за потребительским рынком.

Согласно информации, по итогам расследования, проведенного по собственной инициативе конкурентного органа на основании поступившего обращения, были выявлены признаки нарушения компанией требований статей 16.2.1 (применение монопольно низких или высоких цен), 16.2.7 и 16.2.8 Конкурентного кодекса Азербайджана.

Отмечается, что PDD Holdings, используя платформу электронной торговли Temu, злоупотребила своим доминирующим положением, применяя ценовую политику, ограничивающую конкуренцию.

В настоящее время рассмотрение дела продолжается.

Отметим, что указанные статьи предусматривают в качестве злоупотребления доминирующим положением применение монопольно низких или высоких цен, проведение ценовой политики, ограничивающей конкуренцию, а также продажу товаров по цене ниже себестоимости без экономического или технологического обоснования.

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