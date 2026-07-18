В ВМС состоялась очередная церемония выпуска курса водолазов – ВИДЕО – ФОТО

Торжественная церемония выпуска слушателей «Базового курса водолазов», организованного в соответствии с приказом первого замминистра обороны – начальника Генштаба Азербайджанской армии, состоялась в Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана.

По сообщению пресс-службы Министерства обороны, выступившие на церемонии подчеркнули, что проведение подобных курсов вносит весомый вклад в повышение профессиональной квалификации и боевой подготовки личного состава.

Было отмечено, что за время обучения участники не только освоили теоретическую базу, но и закрепили на практике ключевые водолазные навыки. В программу подготовки вошли подводно-технические работы, проведение поисковых операций, подъем затонувших объектов на поверхность, осмотр днищ кораблей и другие специальные задачи.

В завершение военнослужащим, успешно окончившим курс, были вручены сертификаты.