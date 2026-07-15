«Мы с мужем - люди с разными взглядами и мышлением»: Жена Талеха Юзбекова высказалась о скандале вокруг его рекламы - ФОТО

Блогер Хатира Юзбекова, супруга актера Талеха Юзбекова, прокомментировала волну критики, вызванную последним рекламным роликом ее мужа.

В разделе сторис в Instagram она заявила, что на протяжении многих лет подвергалась самым разным оскорблениям, однако никогда не позволяла себе унижать других женщин, высмеивая их внешность или фигуру.

По словам Хатиры, еще до публикации рекламного ролика Талеха Юзбекова в центре Баку за один день были убиты две женщины, однако, как она считает, эта трагедия не вызвала такого общественного резонанса.

«За 11 лет работы инфлюенсером самые тяжелые оскорбления, касающиеся моего тела, веса, внешности и возраста, я получала именно от женщин. Но, несмотря на это, я никогда не позволяла себе унижать ни одну женщину из-за ее внешности или фигуры», — написала она.

Хатира также подчеркнула, что они с супругом являются разными людьми и имеют разные взгляды на жизнь, поэтому считает несправедливым, что критика, адресованная мужу, распространяется и на нее.

«И снова в комментариях обсуждают меня. Меня осуждают за то, чего я не делала. Мы с мужем — люди с разными взглядами, мнениями и, в конце концов, разным мышлением. Защищая других женщин в своем понимании, почему вы унижаете женщину, позицию которой по этому вопросу даже не знаете? О какой женской солидарности тогда может идти речь? Если бы моей целью был хайп, я бы давно вынесла на обсуждение многочисленные насмешливые видео и публикации обо мне. Но я этого не делала — до тех пор, пока вы не перешли мою красную черту».

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