Глава УМК призвал молиться за мирное урегулирование конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине

Азербайджан, обладающий уникальным опытом мирного сосуществования различных культур и цивилизаций, поддерживает сотрудничество с Альянсом цивилизаций ООН на самом высоком уровне.

Об этом заявил находящийся с визитом в Анголе председатель Управления мусульман Кавказа, шейхульислам Аллахшукюр Пашазаде, выступая на саммите "Альянс мира", организованном Альянсом цивилизаций ООН.

Пашазаде отметил, что одна из высших истин, отраженных в ниспосланных человечеству священных книгах, заключается в том, что убийство даже одного человека, созданного Всевышним, является столь же тяжким преступлением, как уничтожение всего человечества.

По его словам, массовые убийства, совершенные по национальному, расовому или религиозному признаку и навсегда запечатленные в памяти человечества, относятся к числу величайших и непростительных преступлений против людей.

Обратив внимание участников мероприятия на Ходжалинский геноцид, Пашазаде заявил, что азербайджанский народ также стал жертвой массовой расправы, и мировое сообщество должно знать эту страшную правду и дать ей справедливую оценку.

"Сегодня, когда в мире продолжаются войны, мы должны, опираясь на международное право, работать и молиться во имя торжества справедливости и устойчивого мира, а не хрупких режимов прекращения огня, а также ради мирного урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке и в Украине", - отметил Пашазаде.

Источник: Report