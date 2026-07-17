 Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
Спорт

Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО

First News Media00:00 - Сегодня
Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО

Впервые в истории чемпионата мира по футболу победители получат чемпионские перстни, сообщается на сайте FIFA.

Таким образом организация собирается привнести в мировую игру одну из американских спортивных традиций.

Перстни будут изготовлены лимитированной серией в 2026 экземпляров. Команда — победительница турнира получит 30 из них. Остальные 1996 перстней поступят в продажу. Их смогут приобрести болельщики со всего мира.

На одной стороне перстней изобразят кубок чемпионата мира, в дизайне другой стороны используют символику команды-победительницы. Каждый экземпляр получит индивидуальный номер. Их подгонят по размеру владельцев, а в комплекте также будет сертификат подлинности.

Капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные перстни сразу после матча. Позже все 30 перстней для чемпионов пройдут финальную доработку и персонализацию перед официальным вручением.

Финальный матч чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Он начнется в 22:00 мск. На поле встретятся команды Испании и Аргентины.

Поделиться:
222

Актуально

Общество

По жалобам граждан Армении в апелляционном суде завершились выступления ...

Политика

Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении ...

Экономика

Азербайджан и Узбекистан обсудили новые торговые и инвестиционные проекты - ФОТО

Мнение

Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

Спорт

Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО

Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ФОТО

Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали почти за 5 млн долларов - ФОТО

Азербайджанский борец завоевал золотую медаль на турнире в Будапеште

Выбор редактора

Сильное государство и сильный лидер: выбор азербайджанского общества

Главные тезисы большого интервью: о чём говорил Микаил Джаббаров - ВИДЕО

Куда «уходит» море? Почему Каспий мелеет и можно ли его спасти

«Мост мира»: В Габале прошел круглый стол представителей гражданских обществ Азербайджана и Армении - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Трамп попросил Китай о помощи. Возможно, в тот день Иран уже победил

Новости для вас

Лига Европы: «Карабах» разгромил «Вестри» и сыграет с ЦСКА - ОБНОВЛЕНО - ВИДЕО

Конор Макгрегор получил травму на старте боя и проиграл Максу Холлоуэю

«Сабах» выбил «Нью-Сейнтс» и продолжил борьбу в Лиге чемпионов - ОБНОВЛЕНО

Петицию за исключение Аргентины с ЧМ-2026 подписали более 3 миллионов человек

Последние новости

Советник конгрессмена США призвал отменить 907-ю поправку в отношении Азербайджана

Сегодня, 00:20

Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО

Сегодня, 00:00

Скончался режиссёр-постановщик Международного центра мугама

17 / 07 / 2026, 23:40

Появилось видео покушения на украинского олигарха Ермолаева и его семью - ВИДЕО

17 / 07 / 2026, 23:20

Олег Кашин : Азербайджан протянул руку, Москва выпустила пропаганду с цепи

17 / 07 / 2026, 23:00

Азербайджанский военнослужащий погиб во время учений — не раскрылся парашют

17 / 07 / 2026, 22:40

ФИФА впервые продаст билеты на пресс-конференцию перед финалом ЧМ

17 / 07 / 2026, 22:20

По жалобам граждан Армении в апелляционном суде завершились выступления обвиняемых - ФОТО

17 / 07 / 2026, 22:00

Состояние народного художника Омара Эльдарова ухудшилось

17 / 07 / 2026, 21:40

Азербайджан и Узбекистан обсудили новые торговые и инвестиционные проекты - ФОТО

17 / 07 / 2026, 21:15

В этом году почти 2400 азербайджанских женщин стали должниками по алиментам

17 / 07 / 2026, 21:00

Apple вновь стала самой дорогой компанией в мире

17 / 07 / 2026, 20:40

США нанесли ракетный удар по нефтяному танкеру у иранского острова Харк

17 / 07 / 2026, 20:20

Шуша принимает очередные Дни поэзии Вагифа

17 / 07 / 2026, 20:00

В Мексике произошло мощное землетрясение

17 / 07 / 2026, 19:45

Сергей Лавров: Азербайджан поддержал предложения России по проблеме обмеления Каспия

17 / 07 / 2026, 19:30

Умерла «женщина с голубями» из фильма «Один дома 2»

17 / 07 / 2026, 19:15

Азербайджан представлен на первом заседании министров окружающей среды стран D-8

17 / 07 / 2026, 19:00

Кто такой Константин Соколов и зачем США создают TRIPP+

17 / 07 / 2026, 18:45

Объявлены результаты вступительного экзамена по II и III группам - 4 человека набрали максимальные 400 баллов

17 / 07 / 2026, 18:18
Все новости
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Представьте, что пешеходный путь, соединяющий крупный поселок с железнодорожной станцией, находится в абсолютно непригодном состоянии. К сожалению, именно такую плачевную картину16 / 07 / 2026, 11:10
Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

Нужно ли закрывать соцсети для подростков? - ОПРОС 1news.az

09 / 07 / 2026, 13:25
Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Севиндж Алиева о закулисье сериала «Mikrorayon», сравнении со «Словом пацана» и шансах выйти на Netflix - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

09 / 07 / 2026, 13:10
«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

«Я против того, чтобы в общественных местах носили шорты» - ВИДЕООПРОС

10 / 06 / 2026, 14:57
Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

Последняя посадка: история летчика, который более 40 лет жил небом - ИНТЕРВЬЮ

02 / 06 / 2026, 09:30
Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

Маленький артист с большой мечтой: история юного музыканта Рауфа Алескер-заде - ИНТЕРВЬЮ

01 / 06 / 2026, 11:00