Победители ЧМ-2026 впервые в истории получат чемпионские перстни - ВИДЕО

Впервые в истории чемпионата мира по футболу победители получат чемпионские перстни, сообщается на сайте FIFA.

Таким образом организация собирается привнести в мировую игру одну из американских спортивных традиций.

Перстни будут изготовлены лимитированной серией в 2026 экземпляров. Команда — победительница турнира получит 30 из них. Остальные 1996 перстней поступят в продажу. Их смогут приобрести болельщики со всего мира.

На одной стороне перстней изобразят кубок чемпионата мира, в дизайне другой стороны используют символику команды-победительницы. Каждый экземпляр получит индивидуальный номер. Их подгонят по размеру владельцев, а в комплекте также будет сертификат подлинности.

Капитан и главный тренер команды-победительницы получат временные перстни сразу после матча. Позже все 30 перстней для чемпионов пройдут финальную доработку и персонализацию перед официальным вручением.

Финальный матч чемпионата мира пройдет 19 июля в Нью-Джерси. Он начнется в 22:00 мск. На поле встретятся команды Испании и Аргентины.