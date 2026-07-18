Бахрейн заявил о перехвате нескольких иранских воздушных атак

Силы обороны Бахрейна перехватили и уничтожили несколько иранских воздушных целей.

Как передает AlJazeera, об этом говорится в заявлении Генерального командования Вооруженных сил Бахрейна.

"Генеральное командование подтверждает, что все его системы вооружения и подразделения находятся в состоянии высочайшей готовности и остаются полностью подготовленными к защите Королевства", - говорится в заявлении вооруженных сил.

В заявлении также отмечается, что применение ракет и беспилотников для ударов по гражданскому населению и частной собственности является грубым нарушением международного гуманитарного права.