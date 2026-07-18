Венесуэла получила финансирование МВФ на восстановление после землетрясения

Власти Венесуэлы получили доступ к собственным средствам в Международном валютном фонде (МВФ) в размере $346 млн, которые будут направлены на ликвидацию последствий разрушительного землетрясения.

Об этом сообщила уполномоченная президента Венесуэлы Делси Родригес в своем Telegram-канале.

По ее словам, средства будут использованы для оказания помощи пострадавшим семьям, восстановления жилья, ремонта объектов критической инфраструктуры и возобновления работы основных коммунальных служб.

Родригес также поблагодарила директора-распорядителя МВФ Кристалину Георгиеву за поддержку.

Напомним, разрушительное землетрясение произошло в Венесуэле 24 июня. По последним данным, погибли 5 069 человек, еще 16 740 получили ранения. Без крова остались 17 907 человек, полностью разрушены 190 зданий, еще 856 получили серьезные повреждения. После основного землетрясения было зарегистрировано 1 331 афтершоков.

Источник: Report