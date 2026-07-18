В Шуше прошли Дни поэзии Вагифа

Дни поэзии Вагифа прошли в Шуше 16-18 июля при совместной организации Министерства культуры и Фонда Гейдара Алиева.



В мероприятии приняли участие министр культуры Адиль Керимли, спецпредставитель президента в Шушинском районе Айдын Керимов, генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, представители Союза писателей Азербайджана (СПА), а также писатели и поэты из тюркского мира.

Выступивший генсек ТЮРКСОЙ назвал Дни поэзии Вагифа одним из самых ярких событий в сфере культуры и литературы. Обратив внимание на насыщенную программу Дней поэзии в этом году, Раев отметил, что данные мероприятия также вносят свой вклад в развитие культурных связей между тюркскими государствами.

Народный поэт Вахид Азиз в своем выступлении подчеркнул, что Дни поэзии Вагифа служат пропаганде литературы и культуры. Заместитель председателя СПА, председатель Совета прессы Азербайджана Рашад Меджид также отметил значимость этого праздника поэзии.

После выступлений состоялась церемония награждения победителей проходившего в Агдаме фестиваля «Завтрашний день слова: фестиваль молодых поэтов тюркского мира».