Католикос впервые не примет участие в первом заседании парламента Армении

Впервые в истории Армении католикос всех армян не примет участия в первом заседании парламента нового созыва.

Об этом пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, до настоящего момента Эчмиадзин не получал соответствующего приглашения.

«В правящей команде не собираются отправлять специальное приглашение католикосу и попытаются обосновать это тем, что его присутствие не является императивным требованием регламента, а прописано как «имеет право выступить с речью», — пишет газета.

Согласно статье 33 конституционного закона «Регламент Национального Собрания», на первой сессии право выступить с приветственной речью имеют президент и католикос всех армян.

Напомним, что на первом заседании всех созывов парламента, в том числе предыдущего, 8-го созыва, католикос выступал с речью, благословляя парламентариев.

Национальное Собрание 9-го созыва начнет свою работу 3 августа 2026 года. Согласно Конституции, первая сессия нового парламента созывается после формирования Национального собрания — не позднее, чем в течение 30 дней.

Новый парламент состоит из 105 депутатов, в нем представлены три политические силы: «Гражданский договор» (64 мандата), «Сильная Армения» (29 мандатов), «Армения» (12 мандатов).

Источник: Sputnik Армения