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В Турции рассчитывают в ближайшее время вернуться в программу F-35

First News Media11:50 - Сегодня
В Турции рассчитывают в ближайшее время вернуться в программу F-35

Глава парламентской комиссии по вопросам национальной обороны и экс-министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что ожидает конкретных подвижек в решении вопроса с купленными Анкарой у Москвы зенитно-ракетными системами (ЗРС) С-400 и возвращения республики в ближайшее время в программу производства истребителя пятого поколения F-35.

Он заявил об этом в рамках визита членов парламентской комиссии в США и после переговоров с американской стороной.
«Мы не говорили и не говорим, что С-400 попадет в ОАЭ или куда-то еще. Мы обсудили между нами [Турцией и США] возможность достижения договоренностей для скорейшего решения этого вопроса, и надеемся, что в ближайшее время произойдут некоторые изменения, и эта проблемная ситуация будет урегулирована. Проблема с С-400 будет решена определенным образом. Мы ожидаем этого, надеемся и желаем изменений в этом вопросе. И похоже, это произойдет», — приводит слова Акара агентство Anadolu.
Он отметил, что у американской стороны тоже «есть информация по этому вопросу, полученная через собственные каналы», и «на основании этой информации они дали положительный отклик» турецкой стороне.
Урегулирование вопроса с С-400, по оценке Акара, «в конечном счете приведет к значительным и позитивным изменениям». «С-400 стал причиной остановки [для Турции] программы F-35. Как только проблема будет снята, программа F-35 возобновится напрямую, — сказал парламентарий. — Мы так или иначе решим эту проблему. Похоже, она будет урегулирована».
В связи с покупкой у России комплексов С-400 Турция в 2019 году была исключена из программы F-35 на основании закона США «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Турецкая газета Hürriyet сообщила на прошлой неделе, что, по имеющимся у нее данным, С-400 перепроданы одной из стран Персидского залива. В числе наиболее вероятных покупателей назывались ОАЭ и Катар. Власти Турции эту информацию официально не подтверждали.
Турция в 2017 году приобрела у России четыре дивизиона систем ПВО С-400 стоимостью $2,5 млрд. В октябре 2019 года компания «Рособоронэкспорт» сообщила, что контракт на поставки систем выполнен.

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