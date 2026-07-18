Гости праздничного приема в посольстве Франции в Ереване госпитализированы с отравлением

Несколько гостей праздничного мероприятия в посольстве Франции в Армении оказались в больнице с отравлением.

14 июля в посольстве отмечался Национальный праздник Франции — День взятия Бастилии, на который было приглашено большое число гостей, включая политических и общественных деятелей, дипломатов и т. д.

Спустя несколько часов после мероприятия многие гости обратились за медицинской помощью с симптомами кишечной инфекции.

Мероприятие и фуршет, на котором подавались также канапе с морепродуктами, проходили на открытом воздухе в условиях ужасной жары. Фуршет обеспечивал ресторан «Мариотт».

Отметим, что в числе гостей мероприятия были вице-премьер Армении Мгер Григорян, замминистра здравоохранения Лена Нанушян, замминистра обороны Арман Саркисян, начальник Генштаба Эдуард Асрян, вице-мэр Еревана Левон Ованнисян и другие.

Источник: Sputnik Армения