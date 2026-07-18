Моджтаба Хаменеи не появится на публике до завершения войны с США

«Его превосходительство из соображений безопасности не появится на публике в ближайшее время. Правительство ждет, когда ситуация нормализуется. После этого он появится на публике», — сказал собеседник агентства.

«Из-за войны и из соображений безопасности он не выходит в публичное пространство», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, первым международным контактом Моджтабы Хаменеи может стать телефонный разговор или встреча с президентом России Владимиром Путиным.

«Россия — близкая нам страна, Его превосходительство Путин — близкий друг Исламской Республики. И, возможно, первый звонок и первая встреча будут с президентом Путиным», — сказал собеседник агентства.

«Но в данный момент из-за военной ситуации и соображений безопасности, он (Моджтаба Хаменеи) не появляется на публике», — добавил он.