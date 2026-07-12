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Иран атаковал беспилотниками американские комплексы HIMARS в Кувейте

First News Media23:50 - 12 / 07 / 2026
Иран атаковал беспилотниками американские комплексы HIMARS в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью беспилотных летательных аппаратов американские пусковые установки ракетных комплексов HIMARS в Кувейте.

Как сообщило иранское информационное агентство Fars, в ходе высокоточной операции были поражены установки ракет класса "земля-земля" и склады с боеприпасами, которые, по утверждению Тегерана, были подготовлены для нанесения ударов по территории Ирана. Операция последовала за очередным раундом ударов Центрального командования ВС США по иранским объектам в районе Ормузского пролива, что привело к обострению обстановки и нарушению ранее достигнутых договоренностей о временном перемирии. В социальных сетях распространяются кадры густого дыма над местами предполагаемых прилетов. На фоне эскалации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к сдержанности, предупредив о катастрофических последствиях возобновления полномасштабных боевых действий для региональной и мировой безопасности.

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