Иран атаковал беспилотниками американские комплексы HIMARS в Кувейте

Корпус стражей исламской революции (КСИР) атаковал с помощью беспилотных летательных аппаратов американские пусковые установки ракетных комплексов HIMARS в Кувейте.

Как сообщило иранское информационное агентство Fars, в ходе высокоточной операции были поражены установки ракет класса "земля-земля" и склады с боеприпасами, которые, по утверждению Тегерана, были подготовлены для нанесения ударов по территории Ирана. Операция последовала за очередным раундом ударов Центрального командования ВС США по иранским объектам в районе Ормузского пролива, что привело к обострению обстановки и нарушению ранее достигнутых договоренностей о временном перемирии. В социальных сетях распространяются кадры густого дыма над местами предполагаемых прилетов. На фоне эскалации Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал стороны к сдержанности, предупредив о катастрофических последствиях возобновления полномасштабных боевых действий для региональной и мировой безопасности.